La Serbie roule sur la Lituanie et se qualifie pour les demi-finales

La Serbie a battu la Lituanie (87-68) et valide ainsi son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Monde FIBA 2019.

Serbie - Lituanie : 87-68

Quand deux pays de basket s’affrontent, ça donne forcément un beau match. Le problème, c’est que celui entre la Serbie et la Lituanie, deux puissances historiques sur l’échiquier européen, n’a été serré qu’une poignée de minutes. Les joueurs de Svetislav Pesic ont mis un quart-temps à s’échauffer avant de dérouler et de pulvériser les coéquipiers de Jonas Valanciunas, pourtant tombeurs de Team USA lors de la rencontre précédente.

Emmenés par un Bogdan Bogdanovic de gala (21 points à 9 sur 13), les Serbes ont débuté le deuxième quart par un 8-1 pour repasser devant. Ils n’ont alors cessé d’accentuer leur avance par la suite, toujours par le biais de l’inarrêtable Bogdanovic (41-33). Résultat, ils menaient de 11 points à la pause en ayant porté un sérieux coup sur la tête des Lituaniens (49-38).

Il y aurait pu avoir une réaction d’orgueil au retour des vestiaires. Mais la Serbie n’a pas faibli et elle n’a laissé aucune chance à son adversaire. Appliqués (9 balles perdues), concentrés, adroits (55% aux tirs) et même euphoriques par moment, Filip Petrusev (17 points) et les siens ont fait le show après la pause. Le match a alors tourné à la démonstration.

Sortis à la surprise générale par l’Italie en huitièmes de finales du dernier Eurobasket, les Serbes atteignent donc le dernier carré de la Coupe du Monde malgré les absences de Nikola Jokic ou Vasilije Micic. Non seulement ils se sont qualifiés, mais en plus ils l’ont fait avec la manière.

Ça promet déjà une grosse demi-finale contre le vainqueur du choc entre le Canada et la Slovénie.