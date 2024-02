Les Mavericks ont encore tradé Seth Curry

Seth Curry et les Dallas Mavericks, c'est le couple qui se sépare et se remet ensemble tous les trois mois. La franchise a pris l'habitude de signer le frère de Stephen Curry pour ensuite le transférer. Il a d'ailleurs été expédié du côté de sa Caroline du Nord natale la nuit dernière en étant échangé contre PJ Washington Jr.

Les gagnants et les perdants de la trade deadline NBA

C'est déjà la troisième fois que les Texans transfèrent Seth Curry ! Le pire, c'est que ça arrive toujours peu de temps après l'avoir signé. Dallas l'a recruté une première fois en 2016 avant de l'envoyer aux Portland Trail Blazers en 2018. Un an plus tard, il revenait sur place avant d'être expédié cette fois-ci du côté des Philadelphia Sixers. Curry a paraphé un nouveau bail avec les Mavericks lors de la dernière intersaison. Pour un troisième trade. Là, du coup, c'est peut-être vraiment fini, non ?