Petite update sur le théorème Phil Jackson appliqué à la saison NBA actuelle. Pour rappel, le coach le plus titré de l'histoire de la NBA a toujours considéré qu'une équipe ne pouvait être championne que si elle atteignait la barre des 40 victoires avant celle des 20 défaites. Dans un point précédent, il y avait 5 équipes capables de mathématiquement remplir les critères définis par le Zen Master. Elles ne sont plus que quatre... et peut-être bientôt trois.

Les Boston Celtics (41-16 depuis dimanche) et les Denver Nuggets (40-18 depuis cette nuit et leur victoire à Miami) sont les deux seules équipes à avoir officiellement complété le challenge. Milwaukee (39-17) va bientôt les rejoindre, sauf accident et 0-3 sur les trois prochains matches. Quand on sait que Giannis Antetokounmpo et ses camarades sont sur une série de 10 victoires de suite, la confiance est de mise.

La prochaine équipe à quitter le club pourrait être Philadelphie (37-19), qui doit absolument gagner ses trois prochains matches pour rester "en vie", toujours d'après le théorème de Phil Jackson. Les dernières semaines ont vu Memphis et Cleveland subir leur 20e défaite.

Si vous avez confiance en Phil Jackson, à vous de trouver le champion entre Boston, Denver, Milwaukee et Philadelphie. Si vous considérez que depuis son échec à New York, Jackson n'a plus voix au chapitre, on comprend aussi...

Podcast #78 : LeBron est le GOAT, les Suns, Denver, Kyrie