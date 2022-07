Déjà une mauvaise nouvelle pour Shaedon Sharpe et les Blazers

Les ennuis commencent pour Shaedon Sharpe. Le jeune homme, très prisée à sa sortie du lycée, faisait son grand retour sur un terrain de basket après une saison blanche à Kentucky. Il s'était pointé pour un semestre avec l'ambition de faire ses débuts en NCAA l'année d'après mais il s'est finalement présenté à la draft avant d'être choisi en septième position par les Portland Trail Blazers. Franchise pour laquelle il a joué pour la première fois la nuit dernière, en Summer League.

Des débuts très brefs. En effet, le rookie n'a disputé que 6 minutes avant de rejoindre les vestiaires. Et même l'infirmerie. Selon Chris Haynes, Sharpe s'est blessé à l'épaule. Il va devoir passer une IRM mais il est déjà out pour la suite de la compétition estivale.

Portland Trail Blazers lottery pick Shaedon Sharpe sustained a left shoulder injury tonight that ended his Summer League debut and he is expected to undergo an MRI, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 8, 2022