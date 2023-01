Même s'il a rapidement été un bon joueur en NBA, il était difficile de deviner que Shai Gilgeous-Alexander deviendrait un franchise player lorsqu'il portait le maillot des Clippers. C'est pour cette raison qu'à l'époque, les fans des Clippers n'avaient pas vu d'inconvénient à en faire la pièce centrale d'un trade pour récupérer Paul George. Doc Rivers coach et membre du comité décisionnaire à l'époque, est revenu sur l'éclosion du Canadien, dont il avait pressenti le potentiel.

"Shai Gilgeous-Alexander est l'un de mes gars préférés en NBA. Il me rappelle beaucoup Tyrese Maxey dans son approche. Dès son année rookie, il demandait à être coaché plus que tout le monde. Il adorait ça et voulait travailler plus en profitant de tout ce que pouvait apporter le basket. C'est pareil avec Tyrese. J'ai eu plusieurs joueurs comme ça à coacher dans ma carrière, mais Shai sort du lot.

Il a une attitude tranquille mais il est tough. On sentait que ça finirait comme ça. En tout cas moi je le savais. Le jour où on a décidé de faire le trade, je n'étais pas sûr qu'il le fallait, mais ce qu'on a réalisé était quand même phénoménal. Je me disais quand même que ce gamin allait être spécial. Je suis heureux de ce qui lui arrive aujourd'hui parce que c'est un bon garçon", a expliqué Rivers dans USA Today.