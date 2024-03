Shai Gilgeous-Alexander est le plus gros scoreur en NBA, la preuve

Si les partisans de Shai Gilgeous-Alexander dans la course au MVP 2024 cherchent un argument de plus pour la candidature de leur protégé, ils peuvent utiliser celui du scoring. Malgré la présence de scoreurs patentés et, en moyenne, un peu plus productifs que lui, aucun n'égale le Canadien cette saison au nombre total de points marqués.

"SGA" est devenu la nuit dernière le premier joueur à atteindre la barre des 2 000 points en NBA cette saison, grâce à ses 31 points inscrits contre Dallas. Luka Doncic aurait dû l'imiter, mais le Slovène est blessé et le talonne donc avec 1 991 points, avec 7 matches de moins, mais aussi 3 minutes de plus par rencontre.

Ce n'est qu'une seule des raisons pour lesquelles il réalise une saison de calibre MVP, mais il est important de la souligner tant elle montre sa fiabilité et sa constance, une fois de plus.

Le classement des scoreurs les plus prolifiques cette saison en NBA

1- Shai Gilgeous-Alexander (2 021 pts)

2- Luka Doncic (1 991 pts)

3- Giannis Antetokounmpo (1 972 pts)

4- Jayson Tatum (1 703 pts)

5- Kevin Durant (1 672 pts)

6- Anthony Edwards (1 666 pts)

7- Jalen Brunson (1 661 pts)

8- Nikola Jokic (1 661 pts)

9- Stephen Curry (1 590 pts)

10- Anthony Davis (1 557 pts)