Quel joueur provoque le plus de prises-à-deux en NBA ?

Il arrive que certains joueurs soient tellement dominants que la seule solution pour les ralentir consiste à les forcer à lâcher la balle. En faisant prise-à-deux par exemple. Les plus grands pivots et les plus grands attaquants ont tous été confrontés à cette situation. Mais qu’en est-il cette saison ? Quels sont les basketteurs qui subissent le plus les « double teams » ? La réponse, offerte par le site NBA.COM.

Shai Gilgeous-Alexander : 17,8 prises à deux par match Giannis Antetokounmpo : 16,3 Luka Doncic : 16,3 Ja Morant : 15,9 James Harden : 15,7 Paul George : 14,8 Joel Embiid : 14 Bradley Beal : 13,9 Russell Westbrook : 13,8 Fred VanVleet : 13,7

Avouez que vous ne l’aviez pas vu venir. Mais en y réfléchissant, c’est assez logique. Les joueurs du Thunder autour de lui ne sont pas spécialement des cracks. Alors autant le forcer à lâcher la gonfle. D’ailleurs, ça fonctionne : Oklahoma City marque seulement 1 point par possession sur les prises-à-deux sur SGA.

Damian Lillard, 19ème en classement, en rapporte 1,30. Giannis et Embiid sont à 1,21. Mais ce sont deux monstres physiques. Notons que Stephen Curry n’est que 17ème du classement avec 12,7 prises-à-deux par match. Kevin Durant n'est même pas dans le top-20.