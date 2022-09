Kevin Durant continue d'être dans le radar des deux compères de TNT Charles Barkley et Shaquille O'Neal. En réaction à la saga estivale autour de KD et de sa volonté de quitter Brooklyn, Barkley avait déclaré que sa carrière, en dehors de ce qu'il a vécu à Golden State, était un "échec abject". Interrogé à ce sujet dans le Big Podcast, Shaq est allé dans le sens de son collègue.

Shaquille O'Neal a quand même reconnu qu'il ne savait pas ce que voulait dire l'adjectif abject, sans qui il n'aurait peut-être pas totalement validé les propos de Barkley. La réponse de Kevin Durant, probablement plus sur le terrain qu'au micro vu sa discrétion des derniers mois, sera très attendue.

“Charles Barkley is calling Kevin Durant’s career outside of Golden State an ‘abject failure’ ... Do you agree?”@SHAQ: “Yeah. ... If you’re the guy and you ain’t get it done, that means you failed.”#TheBigPodcast: https://t.co/1ccPgWJWvs pic.twitter.com/7RiqPAoUDu

— NBA on TNT (@NBAonTNT) September 1, 2022