Shaq se fait “soulever” par l’une des meilleures combattantes UFC de la planète

Shaquille O'Neal a toujours rêvé d'avoir une carrière parallèle dans le catch ou les sports de combat. Mais il y a pourtant un monde entre les non-professionnels et les autres. Shaq l'a compris lors d'une rencontre fort sympathique il y a quelques jours à sa salle de sport avec la combattante chinoise Weili Zhang. Le Hall of Famer et la terreur des strawweights de 34 ans se sont salués et ont discuté, avant que Shaquille O'Neal ne lui demande de lui asséner un coup de poing dans le ventre pour voir ce que cela pouvait faire.

Le Big Cactus a compris... Zhang, qui est l'une des meilleures combattantes de l'UFC et n'a perdu que trois fois en 27 combats professionnels, lui a ensuite fait une petite démonstration de force en le faisant décoller du sol quelques instants. Pour info, Shaq pèse plus de 150 kg et mesure 2,16 m. Weili Zhang, elle, est annoncé à 53 kg pour 1,62 m...