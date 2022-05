Shaq touchant : “Je n’ai pas le temps de ressentir des émotions”

Shaquille O'Neal passe fréquemment pour un amuseur public, mais c'est généralement quand il fend un peu la carapace qu'il est le plus intéressant. Shaq était l'invité de Taylor Rooks cette semaine chez Bleacher Report et il a évoqué cette difficulté à laisser transparaître des émotions, quelles qu'elles soient, particulièrement depuis qu'il a mis un terme à sa carrière de joueur.

"J'ai pleuré quatre fois dans ma vie. Pour ma grand-mère, mon père, ma soeur et Kobe. Je parle des larmes de chagrin. Je n'ai pas le temps de ressentir des émotions. Parce que je suis dans une position où je dois m'assurer que tous les autres vont bien.

Je n'aime pas utiliser le terme "baby mama", mais il y a deux femmes adorables avec lesquelles j'ai eu des enfants et dont j'ai la responsabilité, même si elles sont dans d'autres relations aujourd'hui. C'est le boulot d'un homme de protéger, d'apporter et d'aimer. J'ai eu 6 enfants et je suis responsable d'eux. Je suis aussi responsable de ma mère, de mon frère et de ma soeur. Avant de penser à moi, je dois penser à eux.

Ces propos sont dans la lignée de l'interview qu'il avait donnée il y a quelques semaines, où il évoquait sa dépression après son divorce. On y voit un Shaq émouvant et plus ouvert que jamais.

"That's why when I dunk I try to rip the rim off....because I was always mad at him. A lot of people don't know this story."

Spoke with Shaq about missing free throws and how a physical hit from his dad changed the entire way he played basketball.

FULL: https://t.co/91Tzg7bikd pic.twitter.com/dZXgNsmVSZ

— Taylor Rooks (@TaylorRooks) May 11, 2022