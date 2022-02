A presque 50 ans, Shaquille O’Neal fait encore flipper les gorilles

Shaquille O'Neal est un amateur d'animaux sauvages. On avait pu le constater au moment de la diffusion du phénomène Netflix "Tiger King" pendant le confinement. Shaq a simplement un petit souci lorsqu'il se rend dans des zoos, quelque soit l'endroit dans le monde : il provoque des réactions étonnantes chez... les gorilles.

Lors du dernier épisode du Big Podcast With Shaq, le pivot légendaire a raconté que les grands singes

"C'est vrai. A chaque fois que je vais dans la section des gorilles, ils me regardent comme s'ils voulaient me dire : 'Mec, où est ta fourrure ? Qu'est-ce que je fous ici alors que toi tu es en liberté ?' Et dès qu'ils me voient, ils deviennent fous. Ils essayent de tout casser et veulent se battre avec moi".