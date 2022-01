Shaquille O’Neal explique (simplement) pourquoi Joel Embiid est le MVP

Kevin Durant, Stephen Curry, Nikola Jokic ou Joel Embiid... les candidats sérieux au trophée de MVP sont encore nombreux à l'approche du All-Star Weekend. Même si les deux derniers cités semblent se détacher en ce moment. A coup de très grosses performances. Shaquille O'Neal s'est trouvé un favori.

"J'ai toujours vu le trophée de MVP comme un truc individuel. Pour moi, le MVP, c'est le gars le plus méchant de la ligue. Et le plus méchant, c'est Joel Embiid", confie l'ancien champion NBA.

On comprend que Shaq ait une affection particulière pour le Camerounais. Il existe un rapprochement évident entre les deux. Embiid est le plus à même de réussir ce qu'O'Neal faisait sur les terrains. Leur style ne sont pas tout à fait pareils, évidemment, mais il y a des similitudes. Notamment sur la domination physique imposée par le pivot des Philadelphia Sixers. Il est plus proche du Shaq que Jokic par exemple.

En tout cas, les deux brillent en ce moment et il reste encore 3 mois pour les départager. Eux ou un autre.