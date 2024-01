Shaquille O’Neal honoré, le Magic va enfin retirer un maillot

Les plus jeunes n’ont pas connu Shaquille O’Neal dans ses œuvres. Pas ses « analyses » et blagues qu’ils distribuent sur la chaîne TNT en tant qu’analyste mais bien la démolition massive de ses adversaires sur le terrain lorsqu’il jouait encore en NBA. Certains se rappellent évidemment de ses années aux Los Angeles Lakers, où il a été sur quelques années l’un des joueurs les plus dominants de tous les temps. Mais les plus anciens se souviennent aussi de ses débuts au Orlando Magic.

In celebration of our 35th anniversary this season, we will officially retire jersey #32 in honor of Shaquille O’Neal during a postgame ceremony on Tuesday, February 13.

O’Neal becomes the first player in franchise history to have his number retired 🪄 pic.twitter.com/i5zk1b6IR9

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 5, 2024