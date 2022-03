Shaquille O'Neal a croisé sur sa route quelques gros durs sur les parquets NBA. Des types prêts à envoyer des mandales et des gnons s'ils sentaient qu'on leur manquait de respect ou que l'on touchait à l'intégrité de l'un de leurs coéquipiers. C'est parmi tous ces tough guys croisés au fil des années dans la ligue qu'il a pioché pour répondre à une question lors de son passage dans le podcast de Rex Chapman.

Shaq s'est vu demander quels joueurs NBA il choisirait s'il devait monter une escouade pour se battre avec les cinq meilleurs combattants de MMA au monde. On parle donc de monstres de la baston comme le Franco-Camerounais Francis Ngannou, récemment sacré champion du monde des lourds, ou d'autres cracks de l'UFC. Pour leur faire face, voici qui le "Big Cactus" contacterait :

Il faut être franc, même dans leur prime, ces joueurs auraient eu du mal à tenir 10 minutes, même en mode bar fight plutôt que dans un octogone. Mais pour le fun, on aurait bien aimé voir ça !

La baston qui a lancé l'aventure des Knicks des 90's

Which NBA players would Shaquille O'Neal want on his side if he were in a cage match? @SHAQ named 4 players (and his list is outstanding).

Check out the full conversation between Shaq and @RexChapman on "The Rex Chapman Show" tomorrow! pic.twitter.com/JqRUE0GTFF

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) April 5, 2021