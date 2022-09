Shaquille O’Neal rappelle à tous qui était Penny Hardaway

Shaquille O’Neal a été l’un des plus dominants de l’Histoire de la NBA. Un monstre physique qui écrasait des intérieurs pourtant renommés comme David Robinson ou Patrick Ewing. Et il était encore plus inarrêtable une fois associé à un extérieur de grand talent. Des « one, two punch » de folie, il en a formé un légendaire avec Kobe Bryant. Son duo avec Dwyane Wade l’a aussi mené jusqu’au titre. Mais il ne faut pas non plus oublier son tandem extraordinaire avec Penny Hardaway.

C’est une époque plus ancienne qui parlera aux plus nostalgiques des passionnés de basket. Shaq a débarqué à Orlando en 1992. Un an plus tard, le Magic draftait Penny Hardaway. Ensemble, ils auraient dû retourner la ligue.

« Penny était Kobe avant Kobe. Il aurait été l’un des trois meilleurs joueurs de tous les temps s’il ne s’était pas blessé. Kobe a mis deux ans et demi avant d’arriver à ce niveau d’extraterrestre. Penny était comme ça dès ses débuts en NBA. On a été en finales NBA lors de notre première saison ensemble à Orlando. Penny était dingue », confie le Hall Of Famer.

Ce duo aurait effectivement pu faire des ravages. Mais Penny Hardaway a été stoppé par son propre corps, faisant une carrière honnête mais loin de ce que son talent lui permettait d’accomplir. Shaquille O’Neal a fini par le quitter, lui et le Magic, pour rejoindre les Lakers en 1996. L’année de la draft d’un certain Kobe Bryant, justement. Quatre ans après, les deux compères décrochaient leur première bague.