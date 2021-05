Shawn Kemp avoue préférer Rodman à Jordan et déteste le Thunder

Shawn Kemp était sur beIN Sports pour une discussion avec Rémi Reverchon. Le Reign Man a évoqué Seattle et son envie de voir les Sonics y revenir.

Shawn Kemp se fait plutôt rare dans les médias. Après avoir vécu des moments difficiles dans les années qui ont suivi sa retraite et une fin de carrière triste, l'ancienne star de Seattle a repris sa vie en main et oeuvre dans le business du cannabis. Le Reign Man possède le plus grand établissement spécialisé dans la weed thérapeutique de tout l'état de Washington.

Dimanche, il était en duplex avec Rémi Reverchon sur beIN Sports pour discuter de son quotidien et de ses souvenirs. Parmi les thèmes abordés, les Finales NBA 1996 contre les Bulls de Michael Jordan. MJ n'était d'ailleurs pas forcément le joueur qu'il admirait le plus dans l'effectif de Chicago.

"Les gens me posent toujours des questions au sujet de Michael Jordan. Je leur réponds que j'ai pris plus de plaisir à affronter Dennis Rodman. C'était vraiment un très bon joueur et l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Quand j'ai commencé à réussir de bons matches face à Rodman, ça m'a rendu heureux parce que je savais que ça signifiait que j'allais dans la bonne direction".

Pour Shawn Kemp, Michael Jordan a menti à propos de Gary Payton

Shawn Kemp a aussi évoqué ce qui est encore un traumatisme pour beaucoup de gens à Seattle : le départ des Sonics pour Oklahoma City, où la franchise est devenue le Thunder.

"Oui, ça a brisé le coeur de tout le monde en ville. Les gens en souffrent toujours et ils entretiennent l'espoir de retrouver la franchise un jour. Je pense que ça se fera lorsque ce sera le bon moment. En attendant, on ne peut que croiser les doigts. D'une certaine manière, les gens ici ont l'impression de s'être fait voler. Ils n'ont aucune affection pour l'Oklahoma City Thunder et on était tous contents qu'ils n'aillent pas en playoffs cette année !"

Kemp a confirmé au passage que lorsque les Sonics reviendront à Seattle, il aura forcément un rôle, quel qu'il soit, au sein de l'organisation.

L'entretien de Shawn Kemp avec beIN Sports

🏀 #NBA

👊 @SoFrenchProd s'est entretenu avec @sk40_reignman, légende des SuperSonics de Seattle !

👉 Il évoque sa reconversion dans le cannabis thérapeutique, ses années à Seattle, son favori pour le titre, son désamour pour le Thunder... pic.twitter.com/wM3Dkfz7VT — NBAextra (@NBAextra) May 31, 2021

Quand Shawn Kemp dunkait sur un adversaire… avant de le checker