Si Damian Lillard quittait Portland, il aurait une préférence très nette…

Ce week-end, SNY annonçait que le remue-ménage chez les Blazers et les difficultés sportives de l'équipe avaient pas mal excité les prétendants à un trade pour Damian Lillard. Actuellement blessé aux abdominaux et en convalescence, le meneur All-Star a notamment vu ses coéquipiers être lourdement battus par les Spurs et les Celtics. Selon Stephen A. Smith d'ESPN, Lillard est plus qu'ouvert à l'idée d'un départ et aurait même une destination privilégiée si cela devait se faire.

Bon, il s'agit de Stephen A. Smith, un fan hardcore des Knicks, qui peut très bien vouloir faire un peu le forceur plutôt que de relayer une vraie information. Mais qui sait ?

"Damian Lillard veut plutôt rester à Portland. Quand on l'écoute, il dit qu'il veut prendre sa retraite ici. Croyez-le ou pas, la seule chose qui peut le titiller et l'inciter à quitter Portland, c'est New York. Des gens dans son entourage le poussent à considérer Philadelphie avec beaucoup de sérieux, mais il pense plus à New York dans le sens où c'est le meilleur marché du pays. Il sait que s'il jouait dans la Mecque du basket, ce serait plus simple pour lui de recruter des joueurs pour l'épauler. Plus qu'en jouant dans le nord-ouest du pays... Les Knicks seraient alors sa préférence. Plus que les Lakers, les Nets ou les Sixers".

Pour le moment, aucun départ de Damian Lillard n'est à l'horizon et on l'imagine mal tenter de quitter le navire en cours de saison. On peut évidemment se tromper et on n'est plus à une surprise près en NBA...

Damian Lillard, plusieurs équipes déjà prêtes à bondir !