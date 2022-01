Si les Rockets n’ont jamais pu battre les Warriors, c’est à cause de Daryl Morey

En 2015, 2016, 2018 et 2019, les Houston Rockets ont quitté les playoffs après avoir été éliminés par la même équipe : les Golden State Warriors. Que ce soit avec ou sans Kevin Durant, les Texans sont à chaque fois tombés sur un os. Alors qu'ils pensaient avoir mis sur pied une équipe pour contrecarrer les plans de Steve Kerr, ils n'ont jamais pu passer l'obstacle, même lorsqu'ils ont poussé les Californiens à disputer un game 7 en 2018.

De passage dans le podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three, Draymond Green a expliqué pourquoi selon lui Houston s'était constamment heurté au mur Warriors.

"Je ne pense pas qu'une autre équipe en NBA pouvait battre ces Rockets. Ils auraient quand même dû battre LeBron en Finales, ce qui est une tâche énorme. Je ne peux pas dire qu'ils nous ont pris par surprise. Ils jouaient bien en saison régulière et on a fait quelques gros matches contre eux. Je vais vous dire quelle a été leur grosse erreur. Daryl Morey a dit publiquement : 'cette équipe est construite spécifiquement pour battre les Warriors'. Sauf que les vrais gangsters avancent en silence et font ce qu'ils ont à faire en silence, Daryl Morey. Pendant toute la saison, on attendait que d'arriver à cette série pour les battre. On ne pensait pas qu'ils était capables de nous battre, parce que notre plan de jeu était le bon. Vous pouvez regarder les matches. On a laissé James Harden faire ce qu'il sait faire, parce qu'on savait qu'on ne pourrait probablement pas l'arrêter. Par contre, on a stoppé tous les autres, en sachant que James fatiguerait parce qu'il fait rebondir la balle 32 fois par possession. Quelle que soit ta forme physique et qui tu es, c'est exigeant physiquement. Même en étant menés de 15 points, on savait que les choses se passeraient bien. Tous les matches ou presque, ils étaient devant au score. Tout le monde ne faisait que parler de la blessure de Chris Paul et du fait que sans ça ils nous auraient battus. L'argument aurait pu se tenir si la saison suivante on ne les avait pas battus alors que Kevin Durant était blessé et qu'ils menaient 2-1 au moment de sa blessure. Tout ce dont ils avaient besoin pour nous battre était à leur disposition, mais ils n'ont pas gagné. Ils auraient pu nous surprendre si Daryl Morey n'avait pas dit dès le départ qu'ils étaient bâtis pour nous battre".

Daryl Morey est un peu plus discret depuis sa prise de fonction à Philadelphie. Il n'a pour le moment pas annoncé avoir construit d'équipe pour battre tel ou tel adversaire en particulier. C'est peut-être la bonne approche...

