Si une franchise veut de lui, Kevin Porter Jr pourra revenir en NBA d’ici un an

Kevin Porter Jr est en train de négocier une réduction de peine et peut prétendre à un retour en NBA d'ici un an.

Kevin Porter Jr refait parler de lui. Coupé par le Thunder en octobre 2023, l'arrière de 23 ans, accusé par son ex-compagne de violences domestiques et de harcèlement, va éviter la case prison. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Porter plaide coupable d'agression au 3e degré (le plus faible) et de harcèlement au 2nd. Après un an de suivi d'un programme spécial pour améliorer son comportement, les charges concernant l'agression pourront être abandonnées. Il conviendra alors d'observer si Kevin Porter Jr sera en mesure de retrouver un employeur en NBA, à l'image de ce qui s'est produit pour Miles Bridges.

Le fait que Kysre Gondrezick, l'ancienne joueuse WNBA d'Indiana et plaignante dans cette affaire, ait déclaré quelques semaines après que les faits avaient été exagérés par le procureur en charge de cette affaire et les médias, a probablement été utile à Porter Jr.

Pour rappel, dans son témoignage initial, Gondrezick avait a priori expliqué à la police de New York qu'elle avait été réveillée par des coups de poing au visage assénés par Kevin Porter Jr dans sa chambre de l'hôtel Hilton où elle résidait ce jour-là. Il aurait aussi fait pression sur sa nuque et étranglée, jusqu'à ce qu'elle parvienne à fuir, couverte de sang, dans le couloir de l'établissement.

Le personnel médical de l'hôpital dans lequel l'ex-meneuse pro a été conduite aurait déclaré aux enquêteurs qu'elle souffrait d'une vertèbre fracturée au niveau de la nuque, entre autres blessures plus substantielles. Difficile d'y voir clair...

