Si vous rêvez d’une bague de champion NBA, celles d’Horace Grant sont en vente

Horace Grant a remporté quatre bagues de champion NBA. Elles sont toutes en vente si le coeur - et le portefeuille - vous en dit.

Il y a quelques années déjà, Horace Grant avait vendu ses bagues de champion NBA afin qu'elles servent pour des oeuvres caritatives. Ils se trouvent que les nouveaux propriétaires des breloques autrefois détenues par l'homme aux goggles sont à nouveau en vente. Si certains d'entre vous ont toujours voulu savoir ce que ça ferait de posséder une bague de champion, vous pouvez toujours vous positionner. Enfin, si vous avez entre 40 000 et 100 000 dollars à mettre sur la table, évidemment...

Ses trois bagues remportées à la suite avec les Chicago Bulls (en 1991, 1992 et 1993) sont ainsi estimées à 100 000 dollars l'unité sur le marché, chacune d'entre elles étant gravée avec le nom d'Horace Grant. L'intérieur était un homme-clé de l'équipe emmenée par Michael Jordan, même si leur relation s'est détériorée par la suite.

La quatrième et dernière bague de sa carrière est celle décrochée avec les Los Angeles Lakers en 2001. S'il n'a pas participé à tous les titres du Three-Peat avec Shaquille O'Neal et Kobe Bryant, Horace Grant peut quand même se targuer d'avoir ce trophée à son palmarès. Le bijou est de valeur moindre et estimé à 40 000 dollars, ce qui est déjà une somme bien trop rondelette pour le commun des mortels.

