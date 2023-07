Sidy Cissoko a impressionné son monde en Summer League

Avec sa défense et son playmaking, Sidy Cissoko a fait forte impression en Summer League avec les San Antonio Spurs.

« Je sais que je suis un rookie et un second tour de draft », reconnaît Sidy Cissoko en conférence de presse. « Donc je sais que je n’aurai pas 20 tirs par match. J’essaie juste de faire de mon mieux en défense et d’aider l’équipe d’autres manières. Je connais mon rôle. »

Le Français, sélectionné en 44e position de la draft par les Spurs, savait à quoi s’attendre à Las Vegas. « Fais juste ton truc en défense », lui a demandé Gregg Popovich avant la Summer League. La pépite de la G League Ignite a suivi les instructions à la perfection, et a impressionné son équipe.

« Il a été fantastique sur le plan défensif. Il est vraiment costaud, mais il est quand même mobile et léger sur ses pieds », a souligné Matt Nielsen, le coach de San Antonio en Summer League.

Au-delà de ses 3,3 points de moyenne, l’implication défensive de Cissoko a retenu l’attention des observateurs. Son match face à Brandon Miller, deuxième choix de la draft, n’est pas passé inaperçu. « Il a relevé le plus gros défi et a fait un excellent travail », l’a félicité Nielsen après la rencontre.

Sur le plan offensif, c’est par son playmaking que Sidy Cissoko s’est démarqué. Comme toute l’année en G League, il est parvenu à trouver des angles inattendus et à faire les bonnes passes. Au point que ses meilleurs caviars lui ont valu une comparaison flatteuse avec une légende de San Antonio.

« Je vais commencer à l’appeler Manu Ginobili. Il est tellement flashy », a lancé son coéquipier Malaki Branham. Avant même d’être drafté au second tour comme l’Argentin, le natif de Saint-Maurice avait déjà entendu la même chose. « Mon coach l’année dernière m’a comparé à Ginobili. Et j’ai dit : “OK, c’est un bon joueur !” », a-t-il relevé avec un grand sourire.

Le panorama complet a définitivement impressionné les Spurs, qui lui avaient déjà offert un contrat garanti malgré sa sélection en 44e position. Peut-être est-ce la porte d’entrée, pour Sidy Cissoko, vers un vrai rôle dans la rotation l’année prochaine, aux côtés de Victor Wembanyama.

« C’est un gamin intelligent. Il est capable de s’adapter à différents rôles et dans sa manière d’impacter le jeu. Comme vous pouvez le voir ici, il n’est pas venu pour marquer à chaque fois qu’il a touché le ballon. Il a fait circuler le ballon. Il se concentre sur sa défense, les petits détails. […] Nous le considérons clairement comme quelqu’un avec qui nous voulons grandir », a assuré Brian Wright, GM de l’équipe, à Tom Osborn du San Antonio Express News.

