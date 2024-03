Nurse et Oubre prêts à en découdre avec les arbitres après une dernière action litigieuse

Les Philadelphia Sixers en ragent encore. Ils se sont inclinés de justesse contre les Los Angeles Clippers (107-108) mais ils ont l’impression particulièrement frustrantes de s’être faits voler. Pourquoi ? Parce que Kawhi Leonard a contré la dernière tentative de Kelly Oubre Jr mais Paul George semblait avoir commis une faute sur ce dernier. Les arbitres n’ont rien sifflé et le joueur tout comme son coach Nick Nurse ont pété un plomb.

Kelly Oubre Jr. and Nick Nurse had words for the officials after the loss vs. the Clippers 😳 pic.twitter.com/Ksp3iSv7cp

— SportsCenter (@SportsCenter) March 28, 2024