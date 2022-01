Sixers / Nuggets : Quelle(s) stratégie(s) autour des monstres Jokic et Embiid ?

Pour ce nouvel épisode du podcast BasketSession/Reverse, on s'est concentré sur les Philadelphia Sixers et les Denver Nuggets, deux équipes qui se reposent essentiellement sur leurs pivots fantastiques : Joel Embiid et Nikola Jokic. Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel, ont discuté de ces deux favoris pour le MVP lors de ce quatrième podcast de l'année.

