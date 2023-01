Smush Parker veut devenir… arbitre NBA

Smush Parker est plus connu pour la punchline qu'avait lâché Kobe Bryant à son sujet que pour ses performances sur les terrains. Il a fait une carrière courte mais honnête en NBA avant de disparaître des radars au début des années 2000. Il a depuis été vu en 3x3 notamment. En tout cas, l'ancien meneur des Los Angeles Lakers aime toujours le basket et il veut en vivre. En rejoignant à nouveau la grande ligue mais en tant... qu'arbitre.

16-year NBA veteran Smush Parker is working towards a career as a NBA official 🙌

(via @SmushParker21, @madehoops) pic.twitter.com/rMJnk5YEUj

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 10, 2023