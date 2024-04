Snobé par Team USA, Kyrie Irving s’exprime

Kyrie Irving ne sera pas de l'aventure avec Team USA aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Si vous nous suivez depuis le début de la saison, vous savez que cela signifie que Théo n'a du coup pas perdu son pari (il devait animer un podcast avec un maillot de l'OM sur le dos si Kyrie était de la partie). Cela signifie aussi que les Etats-Unis n'ont finalement pas basé tout leur processus de sélection sur le sportif et la forme actuelle. Cette saison, le meneur des Mavs est irréprochable et affiche son meilleur niveau depuis pas mal de temps sur le terrain. D'autres lui ont été préférés sur ce poste, comme Tyrese Haliburton.

On se demandait comment Kyrie allait réagir à cette déception. C'en est clairement une, puisqu'il avait indiqué sa disponibilité et faisait partie du groupe de la liste élargie. Mais il s'est montré plutôt beau joueur, tout en regrettant l'ancien processus de sélection, avant le game 1 du 1er tour des playoffs contre les Los Angeles Clippers.

"Je souhaite le meilleur à mes frères. Je n'était simplement pas à ma place dans cette équipe. Je pense que la délibération a été difficile. [...] J'ai grandi à une époque où il fallait gagner sa place lors d'essais avec Team USA. On se retrouvait en groupe et il y avait un respect mutuel que chacun gagnait en participant aux essais pour voir quels joueurs avaient la meilleure connexion. Là, le timing est un peu différent et je regrette cette période où on pouvait se réunir, manger ensemble et se battre pour gagner sa place, jusqu'à ce que l'annonce de l'équipe soit faite un peu plus tard, même si on sait qui en fera partie. C'est un côté fun et collectif qui me manque, mais je leur souhaite le meilleur".

Kyrie Irving a déjà participé à deux campagnes avec Team USA. Il avait été élu MVP de la Coupe du monde 2014 et était aussi membre de l'escouade américaine aux JO de 2016.

Pour rappel, les 12 joueurs qui participeront aux JO avec Team USA cet été :