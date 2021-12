Punchline : Solomon Hill envoie une rafale aux Kings sans prévenir

Pour la deuxième fois en trois ans, Solomon Hill est victime d’une blessure assez sévère qui va le tenir écarté des parquets pendant un long moment. Sa saison est terminée. Une nouvelle épreuve pour le vétéran des Atlanta Hawks. Buddy Hield, en bon camarade et ancien coéquipier, a voulu lui souhaite un rétablissement rapide.

La réponse de Solomon Hill peut faire hurler tellement elle est inattendue. Un coup de cross dans la carotide des Sacramento Kings, qui n’avait rien demandé.

Same for you bro, you still wearing a kings jerseys.

— solomon hill (@solohill) December 8, 2021