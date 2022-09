Sortie de la semaine : le grand retour de la Air Jordan 3 Fire Red

C'est un des évènements de cette fin d'été 2022. Oubliez l'Euro, les 47 puntos de Luka, le dunk de Rudy, ou Charles III d'Angleterre... Non, on vous parle de choses (très) sérieuses, avec le retour de la Air Jordan 3 Fire Red. Ce coloris fait partie des 4 versions OG sorties en 1988 (avec le white cement, black cement et true blue), donc rien que ça devrait fixer votre attention.

Parce qu'il faut bien le reconnaitre, rien de plus beau que du blanc et rouge sur une paire de sneakers, surtout quand elle est complétée par du gris, et un elephant print plus foncé que sur les trois autres colorways. Même si une ou deux teintes plus foncée aurait été plus que parfait sur le fameux matériaux pour coller au plus près de l'original.

Mais pour l'avoir eue en main en preview, avec ce superbe Nike Air sur le talon et sa boite originelle, nous pouvons vous confirmer que c'est, et de loin, la réédition qui se rapproche le plus de l'OG.

La sortie de ce Graal se fera le 10 septembre au prix de 200 €.

Les images de la Air Jordan 3 Fire Red