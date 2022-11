Sortie du jour : la collab entre Dj Khaled et la Air Jordan 5

We The Best !

Pour les sneakerheads, DJ KHALED est une sorte de licorne, un personnage de film ou de manga, qui partage toujours avec ses fans les énormes cartons qu'il reçoit de Jordan Brand, ou plus récemment qui loue son placard à sneakers aux curieux et fans qui souhaiteraient y passer la nuit (on vous jure que c'est vrai...).

Khaled a aussi eu droit à de nombreux modèles exclusifs portant la fameuse mention "We The Best" qu'il répète à longueur d'albums et de productions portant sa griffe, sans ces silhouettes n'aient été jamais commercialisées. C'est donc une bonne surprise de voir une collab entre la marque au Jumpman et le producteur débarquer en shop, à travers un pack autour de la Air Jordan 5, et portant des couleurs pastels.

Celle qui nous intéresse aujourd'hui est honorée par le coloris Crimson Bliss, , sorte de rose orangé recouvrant tout l'upper en cuir premium, complété par du gris satiné sur la languette et le col. Les logos "We The Best" et "Nike Air" se font face sur les talons, et se mêlent sous la semelle. La midsole crème est vraiment réussie, surtout avec le petit rappel de couleur à l'avant.

Ce bien beau travail sort le 28 novembre au tarif qui pique un peu de 225 €, mais quand on veut du rare et collector, il faut savoir y mettre le prix !

Les images de la Dj Khaled x Air Jordan 5 Crimson Bliss