Soulé de devoir coacher au All-Star Game Doc Rivers promet une bague et de l’argent à Adrian Griffin

Faute d'un règlement mieux pensé, Doc Rivers va très vraisemblablement coacher l'équipe de la Conférence Est au All-Star Game 2024. Après seulement trois matches sur le banc des Bucks, Rivers y sera envoyé en tant que coach de la deuxième équipe la mieux classée. Joe Mazzulla est celui du leader, Boston, mais la NBA a établi qu'un coach ne pouvait pas aller deux fois de suite au All-Star Game. Résultat : même Doc Rivers est gêné de la situation, lui qui vient de gagner son premier match avec Milwaukee après une remontada contre Dallas.

"C'est ridicule à quel point c'est nul. Bon, Adrian (Griffin) va récupérer de l'argent, c'est certain. Et une bague. Je pense que le règlement devrait faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui le fasse. Peut-être que j'enverrai mon staff et que je partirai en vacances".

Le geste est louable, mais pas sûr qu'Adrian Griffin soit ravi d'être utilisé dans la com de celui qui lui a, plus ou moins directement, fauché son job... On rappelle que Doc Rivers était consultant auprès de Griffin et des Bucks depuis le début de la saison et jusqu'au licenciement de ce dernier.

