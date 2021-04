Space Jam New Legacy : la bande annonce envoie du lourd !

Enfin ! La première bande-annonce officielle de Space Jam New Legacy est en ligne et on y a trouvé quelques détails et hommages intéressants.

On connaissait à peu près le pitch du nouveau Space Jam, New Legacy, centré autour de la relation entre LeBron James et son fils fictif, avec des thématiques plus actuelles abordées, comme le souhaitait la star des Lakers. La première bande annonce officielle de ce deuxième opus est sortie samedi, à un peu plus de trois mois de l'arrivée du film en salles.

Tunes vs. Goons. Watch LeBron James and Bugs Bunny in the new trailer for Space Jam: A New Legacy. In theaters and streaming on HBO Max* – July 16. #SpaceJamMovie pic.twitter.com/7KOEPJP06i — Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) April 3, 2021

LeBron James raconte (presque) toute l'intrigue du nouveau Space Jam

Parmi les petits détails croustillants de cette bande annonce, on retrouve :

Un hommage à la photo iconique de Dwyane Wade en train de célébrer un dunk de LeBron en arrière-plan. C'est Lola Bunny qui se retrouve dans le rôle de "Flash" ce coup-ci.

Un paquet de références à la culture cinéma et séries comme, en vrac, la présence de personnages de Scooby-Doo, le Night King et des White Walkers de Game of Thrones, des types sapés comme dans Orange Mécanique,

Quelques unes des guest stars sont en fait sous forme de personnages 3D, comme Damian Lillard, Diana Taurasi, aka la White Mamba, Klay Thompson, sous forme de torche humaine, et Anthony Davis.

Le film sortira le 16 juillet dans les salles de cinéma aux Etats-Unis, en espérant que les nôtres aient pu ouvrir à nouveau d'ici là, évidemment...