Michael Mokongo lance StadiumPrime, le LinkedIn du sport de haut niveau

Michael Mokongo, ancien international français et centrafricain, s’est lancé dans une nouvelle aventure. Lui et ses partenaires ont lancé StadiumPrime, une plateforme digitale de recrutement sportif. Un dispositif qui devrait permettre aux joueurs et aux clubs de se trouver mutuellement.

"Le principe de la plateforme, c’est la mise en relation entre les clubs et les joueurs. Pour le moment, on traite le basket et le football, mais on ajoutera également de nouveaux sports tous les mois. C’est quelque chose qui permet à tout le monde de se connecter facilement, à un niveau national et mondial. Les clubs peuvent s’y inscrire. De l’autre côté, les joueurs renseignent leurs informations et leurs vidéos. Et ils se connectent pour trouver une opportunité", explique Michael Mokongo.

StadiumPrime se présente finalement comme l’équivalent sportif de LinkedIn. Une évolution logique dans un milieu où les joueurs sont de plus en plus autonomes et où la technologie occupe une place importante. Les créateurs de la plateforme ont ainsi pour ambition de proposer aux sportifs une solution de recrutement moderne.

"Quand on regarde les autres secteurs d’activité, il existe des sites reconnus pour chercher du travail. À travers notre projet, nous avons voulu démocratiser et digitaliser le recrutement dans le monde du sport. Nous essayons simplement de suivre l’évolution de la société, qui va de plus en plus vers le digital", affirme l’ancien joueur.

Lui-même, en tant qu’athlète, aurait aimé avoir accès à un tel système. C’est d'ailleurs l’une des choses qui l’ont poussé à travailler sur ce projet pendant le confinement. Après plus de 15 ans de carrière au haut niveau, Michael Mokongo connaît parfaitement le milieu et sait ce dont ses acteurs ont besoin.

"Est-ce que les joueurs d’avant auraient voulu ça ? Bien sûr ! Je pense que tous les joueurs, peu importe l’époque, auraient aimé avoir accès à ce genre de plateformes. Notre objectif est d’offrir une visibilité immédiate au niveau mondial. On veut également éviter les mauvais agissements que l’on voit souvent dans ce milieu, protéger les joueurs. Pour qu’un agent puisse travailler sur notre plateforme, il lui faut des licences. Tout est contrôlé", assure-t-il.

[ITW] Matthieu Gauzin nous parle de la draft, de son mental et de "Road to Elite"