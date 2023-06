Stephen Curry a fait flipper Scoot Henderson lors d’un workout

Lorsqu'un jeune joueur vient participer à un workout avec une superstar de la ligue, c'est normalement lui qui doit en mettre plein la vue à son ainé. Peut-être Scoot Henderson a-t-il impressionné Stephen Curry lors de leur moment ensemble cette semaine, mais ça n'a pas filtré. En revanche, Brandon Payne, le coach personnel du quadruple champion NBA a relaté le sentiment inverse lors de son passage dans le podcast Basketball Illuminati mercredi.

"Mr Curry n'avait pas touché le moindre ballon de basket depuis 4 semaines, mais il a décidé de rentrer 60 shoots de suite sur un drill. Scoot a fait des grands yeux ébahis. J'ai dû lui dire qu'il ne devait pas s'inquiéter et que ce n'était pas quelque chose de normal".

Stephen Curry est un extraterrestre et Scoot Henderson n'en rencontrera pas deux comme lui. Cela dit, c'est plutôt bien de se frotter tout de suite au très, très haut niveau lorsque l'on arrive dans la ligue. Dans quelques heures, le meneur de la Team Ignite sera drafté, vraisemblablement en 2e ou 3e position par les Charlotte Hornets ou les Portland Trail Blazers. Rien n'indique que ce sera plus bas et il s'agirait d'une énorme surprise tant ses workouts se sont bien passés, avec la démonstration de sa large panoplie et de ses qualités athlétiques assez surnaturelles.

