Stephen Curry a fait taire ses critiques et il est prêt à continuer

Stephen Curry a réussi un comeback fracassant la saison dernière, après une année 2020 quasi blanche. Le meneur des Golden State Warriors a longtemps été en lice pour le titre de MVP, avant de voir Nikola Jokic se détacher. Réussir une telle saison à 33 ans et alors qu'il avait lu de nombreuses critiques sur sa capacité à porter l'équipe sans Kevin Durant, ni Klay Thompson, tient du prodige.

Sur Sirius XM, Curry est revenu sur cette période pas évidente à gérer, même pour le double MVP qu'il est.

"Avant le match contre Portland et les 62 points, j'avais entendu pas mal de discussions sur le fait qu'on allait être mis à mal et qu'on allait voir que je ne valais rien, tout ça... Je suis fier d'avoir réussi à faire tout ça. J'ai réalisé que même si on se bat tout au long de l'année pour chasser les sommets et gagner le titre, ce n'est que quand tu prends ta retraite que tu recevras de l'amour.

Je me moque du récit que l'on veut faire de tout ça. J'ai aimé joué aussi bien que ça et rappeler à tout le monde de quoi j'étais capable. Cette confiance m'habite encore cette saison."