Stephen Curry a révolutionné le basket et pas uniquement grâce au shoot

C'est indéniable, Stephen Curry est déjà l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire de la NBA. Le meneur des Golden State Warriors n'aura jamais le palmarès de Bill Russell ou l'aura de Michael Jordan, mais il a été à l'initiative d'un changement radical de jeu et d'approche du basket en NBA, et parfois au-delà. On pense souvent à la révolution par le tir à 3 points, mais Curry a aussi fait bouger les lignes autrement.

Andre Iguodala, qui a côtoyé Stephen Curry pendant 6 ans dans la Bay Area et va le retrouver la saison prochaine, estime que l'apport de son camarade au jeu est plus complexe qu'il n'y paraît.

"Je pense que Steph a changé le basket. Avant, on te considérait comme un joueur soft si tu t'amusais trop sur le terrain. On glorifiait des gars comme Charles Barkley, Anthony Mason ou Charles Oakley, pour lesquels sourire était une faiblesse. Il fallait être méchant, comme les Knicks de Pat Riley. Quand Steph a percé, il l'a fait en riant, en faisant des gimmicks et shootant du milieu du terrain. Maintenant, on voit des Damian Lillard, Trae Young ou Luka Doncic mettre des step back du milieu de terrain et tout le monde adore. C'est un peu comme si on autorisait les joueurs à prendre du plaisir et à rire. C'est un effet générationnel qui vient d'un seul gars parce qu'il est spécial. Il faut célébrer les joueurs quand ils sont encore là. Donc je le fais avec Stephen Curry, qui a révolutionné le basket", a déclaré Iguodala sur NBC Sports.

Curry a encore le temps de joindre le clinquant (pour le CV) et l'agréable. Il a prolongé son contrat avec les Warriors jusqu'en 2026, avec l'objectif clair de ne pas s'arrêter à trois bagues de champion et deux titres de MVP de la ligue...

