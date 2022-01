All-Star Game : Le premier point sur les votes des fans

Le All-Star Game aura lieu dans un peu plus d'un mois. Preuve que le temps passe vite et que la mi-saison approche déjà en NBA. Depuis décembre, les fans sont incités à voter pour y envoyer leurs joueurs préférés. Un premier point s'impose.

Warriors’ Stephen Curry and Nets’ Kevin Durant lead the NBA’s first All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/3812PFdcGb — Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2022

Sans grande surprise, Stephen Curry et Kevin Durant arrivent en tête des classements. Les deux principaux favoris au MVP sont aussi les joueurs les plus populaires de la ligue cette saison, même si LeBron James reste pas loin derrière malgré ses 37 ans. Si la constitution des cinq majeurs se limitait aux votes des fans, nous aurions donc Curry, Luka Doncic, LBJ, Paul George et Nikola Jokic contre James Harden, DeMar DeRozan, KD, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid.

Cependant, le public ne représente que 50% des voies. En effet, l'autre moitié est divisée entre les choix des journalistes et celui des joueurs. Les coaches choisiront ensuite les remplaçants pour chaque Conférence.