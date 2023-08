Stephen Curry lance un avertissement à la NBA avec les Warriors

Après une dernière année compliquée, Stephen Curry et les Golden State Warriors ont bien l'intention de retrouver les sommets.

Minés par des conflits internes, les Golden State Warriors n'ont jamais trouvé la bonne formule l'an dernier. Eliminés par les Los Angeles Lakers (2-4) en demi-finale de la Conférence Ouest, Stephen Curry et ses partenaires ont perdu leur titre de champion.

Sur cette intersaison, la franchise californienne a fait le choix de la continuité avec le Big Three Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Mais cette équipe a tout de même connu un gros changement avec l'arrivée de Chris Paul.

Et pour la saison 2023-2024, les Dubs comptent bien jouer les premiers rôles.

"Nous allons débuter la saison dans le rôle des chasseurs désormais. Nous ne sommes plus les chassés... Cette année, nous voulons être dans la course. Et nous réévaluerons nos atouts à la fin de l'année pour déterminer ce qui nous permettra de rester dans cette conversation", a ainsi assuré Stephen Curry pour le podcast de Gilbert Arenas.

Bien évidemment, avec un leader comme Stephen Curry, les Warriors figurent toujours dans les outsiders pour le titre. Mais par rapport à certaines années, d'autres favoris ont émergé, comme les Phoenix Suns. Et Golden State a prévu de se battre pour rester au sommet.

