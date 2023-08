Stephen Curry explique le « pire move » du basket

On les retrouve à tous les niveaux. Ces joueurs qui, une fois démarqués, le plus souvent à trois-points, grimacent, braillent, tapent des mains, voire parfois des pieds, pour que la balle leur parvienne le plus vite possible parce qu’ils sont en position pour tirer. Ils ont peut-être raison par moment mais ça ne rend pas le geste plus appréciable pour autant. Et ça, pour Stephen Curry, c’est inacceptable.

« Le dernier truc à faire est de se retrouver démarqué, ne pas recevoir le ballon de suite et commencer à geindre et à quémander la balle. Je me fiche de savoir où vous êtes sur le terrain. N’importe quelle autre décision que vous pouvez prendre dans ces moments-là est la bonne : poser un écran, couper, etc. Implorer de recevoir le ballon est le pire move du basket », confie le meneur des Golden State Warriors aux jeunes joueurs présents à son camp.

On valide évidemment la leçon.