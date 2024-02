Stephen Curry champion, Sabrina Ionescu s’est superbement défendue

Avec un score de 26 points dans son duel à 3 points avec Stephen Curry, Sabrina Ionescu aurait été finaliste dans le concours du All-Star Weekend remporté un peu plus tôt par Damian Lillard. La meneuse du New York Liberty a dû s'incliner devant celui des Golden State Warriors, qui a terminé avec un score de 29, mais le monde a pu voir quelle shooteuse exceptionnelle elle était. Ionescu a shooté depuis la ligne à 3 points NBA, avec un ballon WNBA, et en a donné pour son argent au meilleur shooteur de tous les temps.

"L'important c'est d'avoir fait cette connexion et d'avoir reçu autant de respect de la part de joueurs NBA. Que Steph veuille faire ça, quand on sait quel shooteur il est, je pense que ça a montré à beaucoup de gens qui n'auraient pas regardé du sport féminin, que nous sommes capables d'être là et de faire le show", a expliqué Ionescu.

Le tout s'est déroulé dans une atmosphère détendue, entre deux stars qui s'apprécient, pour un évènement novateur qu'on espère pourquoi pas revoir tous les ans sur ce format. Peut-être en tandem ? Caitlin Clark, qui a elle aussi un shoot laser, débarque en WNBA cette année. Stephen Curry et Damian Lillard vs Sabrina Ionescu et Caitlin Clark, ce serait pas mal, non ?

Ionescu a expliqué vouloir sa revanche. Puisque le prochain All-Star Game se déroulera à San Francisco - où une franchise WNBA verra d'ailleurs le jour en 2025 - le rendez-vous semble pris.