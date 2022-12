Stephen Curry donne son cinq majeur All-Time

Stephen Curry est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, n'en déplaise à ses détracteurs. Avec quatre bagues et un trophée de MVP des finales en plus de MVP de la saison régulière, plus un paquet d'autres records et distinctions individuelles, le meneur des Golden State Warriors s'affirme comme l'une des légendes de son sport. Mais s'il devait former un cinq majeur en s'incluant dedans, qui choisirait il comme coéquipiers ?

"On serait des 'guards hybrides' avec Magic Johnson. Il y aurait Jordan. Dirk [Nowitzki] pour shooter et étirer les lignes. Puis enfin Shaq pour tenir la baraque dessous. Je pense que ce serait un beau cinq", rétorque Steph.

Voilà qui donne donc :

PG : Stephen Curry

SG : Magic Johnson

SF : Michael Jordan

PF : Dirk Nowitzki

C : Shaquille O'Neal

C'est clair que ça a de la gueule. Enfin surtout en attaque. Parce qu'il y a moyen que ce cinq prenne quelques coup de froid en défense. Un cinq avec Kobe, Bird, James, Duncan et Kareem Abdul-Jabbar peut leur tenir tête. Un peu plus de deux ans en arrière, Curry avait déjà donné son équipe type. Il avait alors opté pour un groupe différent avec déjà Magic, Shaq et Jordan mais cette fois-ci LeBron James et Wilt Chamberlain à leurs côtés.