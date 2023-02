Stephen Curry comparé à Jésus Christ par un coéquipier

Andre Iguodala sait ce qu'il doit à Stephen Curry, avec lequel il a remporté 4 titres de champion NBA en 8 ans. Le MVP des Finales 2015 est toujours fasciné par le leadership de son meneur, comme il l'a expliqué en des termes élogieux lors de son passage dans l'émission de Shannon Sharpe.

"Quand je suis arrivé à Golden State en 2013, j'ai fait la conférence de presse de présentation et, comme tout le monde, j'ai dit ce que j'étais censé dire. Qu'on allait gagner le titre, etc... Personne ne te prend au sérieux dans ces cas-là. Sauf que moi, je me disais à moi-même que j'avais rencontré avec Stephen Curry ce qui ressemblait le plus à Jésus Christ.

Je n'ai jamais vu un individu qui parvienne autant à ne jamais se détacher de la personne qu'il est. Tous les jours, tous les soirs, tu sais ce qu'il te donnera. Je l'ai vu tout de suite. C'est pour ça que j'ai dit que je venais pour gagner un titre".