Beaucoup disent que Stephen Curry a donné une carrière à Damion Lee, son beau-frère (il est marié à sa soeur Sydel), champion NBA 2022 avec les Warriors. C'est possible. Avoir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps pour plaider sa cause chaque année contractuellement, ça peut aider. Mais le nouveau joueur des Phoenix Suns est un vrai bon basketteur, capable d'aider une équipe ambitieuse autre que Golden State. Il l'a montré lors de son premier match officiel avec Phoenix contre Dallas.

Les Suns ont renversé une situation compromise, puisqu'ils étaient menés de 22 points, et Damion Lee a rentré le shoot le plus important du match à moins de 10 secondes du terme. Certes, il y avait sans doute marcher, mais ça n'a eu aucune importance pour Stephen Curry, euphorique dans son salon. Le MVP des Finales 2022 a tellement hurlé sa joie qu'il en a réveillé son dernier enfant, Canon, 4 ans, qui dormait quelques mètres plus loin. Au grand désarroi de son épouse...

Steph Curry's reaction to Damion Lee's game-winner vs the Mavs!

Lee scored all 11 of his points in the 4th quarter of the Suns' 22-point comeback pic.twitter.com/G1ctD5AzJF

