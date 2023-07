Stephen Curry dit au revoir à Jordan Poole et a hâte de jouer avec Chris Paul

Dans un message vidéo posté sur son compte Instagram, Stephen Curry a souhaité parler de Jordan Poole, tradé aux Washington Wizards il y a quelques jours. Malgré les informations évoquant un ras le bol chez les cadres des Golden State Warriors au sujet de Poole, Curry y compris, on sent quand même l'affection et le respect du côté du meilleur shooteur de l'histoire de la NBA.

"Je tenais à dire à quel point j'ai apprécié ces quatre années avec toi, JP. Tu es un champion. Tu as grandi sous les yeux de tout le monde, depuis cette première année difficile, ces blessures, la G-League, jusqu'au titre de champion. J'ai hâte de te voir briller dans cette nouvelle situation et je suis un fan désormais, quoi que tu deviennes".

Stephen Curry a bouclé son message en s'adressant à Chris Paul, son ancien rival avec lequel il va désormais faire équipe.

"CP, j'ai hâte de démarrer cette aventure avec toi frèrot. Les choses vont être différentes maintenant que l'on est du même côté. Allons y !".

On attend maintenant de voir de quelle manière Steve Kerr utilisera Chris Paul. Dans le cinq avec Stephen Curry et Klay Thompson ? Ou en chef du second unit ?

