Stephen Curry et Tyrese Haliburton font un début de saison hallucinant

On se penche sur le démarrage canon de deux meneurs au style différent : Stephen Curry et Tyrese Haliburton.

On ne s'est pas encore penché sur la MVP Race, mais on sait déjà que l'on y retrouvera les usual suspects comme Nikola Jokic et Joel Embiid. Il y a quand même deux joueurs qui font un début de saison à peine croyable sur le plan offensif et qui peuvent déjà se mêler à la discussion tant les chiffres qu'ils proposent sont ahurissants. L'un d'entre eux n'est pas surprenant, Stephen Curry, l'autre un poil plus, Tyrese Haliburton.

A 35 ans, Stephen Curry ne ralentit absolument pas en termes de production et ne semble pas impacté par l'âge. Le meneur des Golden State Warriors tourne à quasiment 31 points de moyenne en à peine plus d'une demi-heure de jeu (ce qui est bien pour ne pas entamer ses réserves) à 73% de true-shooting, 57.8% sur les tirs à 3 points en catch and shoot, 38.5% sur le reste des paniers primés et 85.7% sur les paniers près du cercle. Grâce à ce démarrage canon, les Warriors sont troisièmes à l'Ouest avec 6 victoires pour 2 défaites. Curry continue d'être un phénomène stable et meurtrier pour les adversaires des Warriors.

All-Star pour la première fois la saison dernière, Tyrese Haliburton a déjà passé un nouveau cap dans ce début de saison. Les Pacers sont un peu trop tournés vers l'attaque, mais leurs matches sont divertissants et leur classement (5e à l'Est avec 4 victoires et 3 défaites), assez satisfaisant. Haliburton est en partie responsable de ça. L'ancien d'Iowa State tourne à 24 points et 11.7 passes de moyenne, avec une adresse démente qui le place assez proche des bases d'une saison en 50-40-90 : 49% d'adresse globale, 40% à 3 points, 92.9% sur la ligne. Haliburton génère 56 points par match pour son équipe. Les Pacers sont, d'ailleurs, leaders au classement de l'offensive rating scoring avec 120.4 points marqués sur 100 possessions.

