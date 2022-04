Stephen Curry, suspense maintenu jusqu’au bout pour le Game 1

Samedi, au moment du coup d’envoi des playoffs, cela fera pile un mois que Stephen Curry s’est blessé au pied. Et même si son retour se veut en approche, il n’est pas garanti qu’il soit en mesure de jouer le Game 1 contre les Denver Nuggets dimanche.

« On verra comment ça avance avec Steph la semaine prochaine. Il y a des chances qu’il soit prêt tout comme il n’y a des chances qu’il ne soit pas disponible. On va gérer ça jour après jour », confie Steve Kerr.

Le coach des Golden State Warriors explique que la franchise prendra sans doute la décision au dernier moment, après avoir testé la cheville de Stephen Curry. Les Californiens ayant pour ambition de faire un long parcours en playoffs, il est évident qu’ils ne prendront pas trop de risques sur ce Game 1.

Si jamais Curry venait à manquer à l’appel, ils pourront toujours compter sur un Klay Thompson en pleine forme – auteur de 41 points cette nuit et de 3 performances à plus de 30 points sur les 5 derniers matches – et sur un Jordan Poole qui monte constamment en puissance.

Pourquoi Jordan Poole est le MIP selon les Warriors