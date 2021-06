Comment Nike a perdu Stephen Curry à cause du nouveau GM des Mavs

Depuis sept ans, Stephen Curry est LA tête d'affiche de la marque Under Armour, qui se frotte les mains aujourd'hui d'avoir flairé le coup et décroché sa signature. Avant de rejoindre l'entreprise basée à Baltimore, le meneur des Golden State Warriors était sponsorisé par Nike et rien ne laissait penser que les choses changeraient. Curry n'était pas encore la superstar qu'il est aujourd'hui, mais la marque à la virgule savait qu'elle tenait là un joueur fiable et potentiellement l'un des meilleurs shooteurs de l'histoire, ce qui est un argument de vente plutôt satisfaisant.

Greg Brink, le parrain de Stephen, travaille depuis de longues années pour Nike et Stephen lui-même a toujours porté des Nike dans son quotidien. Que s'est-il donc passé pour qu'il y ait changement de crémerie ? Le désamour s'est manifesté de plusieurs façons, jusqu'au point de rupture raconté par Ethan Sherwood Strauss d'ESPN.

Curry sentait depuis quelque temps déjà qu'il n'était pas dans les petits papiers de Nike, qui avait prévu des camps d'été autour de Kyrie Irving et Anthony Davis, mais aucun pour lui. Une rencontre avec l'un des pontes de la marque, Nico Harrison, qui vient d'être nommé GM des Mavericks, a définitivement cassé la relation et poussé le n°30 des Warriors à ne pas prolonger son bail. La scène est racontée par Dell Curry, le père de qui vous savez.

"Le type s'est adressé à Steph en l’appelant Stephon. J'ai déjà vu des gens mal prononcer son nom, donc ça ne m'a pas choqué. En revanche, ça m'a surpris qu'il ne se reprenne pas ensuite. Les choses ont empiré ensuite. Sur le Powerpoint qu'il avait préparé, il y avait toujours le nom Kevin Durant. J'ai arrêté d'écouter ce qu'il disait à ce moment-là. Je suis resté impassible, mais la décision de quitter Nike était prise".

L'année passée, Stephen Curry a prolongé son contrat avec Under Armour jusqu'en 2024, laissant probablement un goût amer dans la bouche des dirigeants de Nike, coupables de ne pas avoir traité avec suffisamment de soin son dossier il y a trois ans.