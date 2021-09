Kenyon Martin : « Stephen Curry aurait pu jouer à n’importe quelle époque »

C’est une question qui nous semble futile et illogique qui revient pourtant souvent dans les discussions : quelle star aurait pu jouer à quelle époque ? Les plus grands joueurs se seraient adaptés à chaque style de jeu et aurait été forts quoi qu’il arrive. Mais il y a toujours des anciens pour insister sur le fait que tel ou tel basketteur actuel n’aurait pas pu être aussi bon de son temps. Et souvent, ils citent Stephen Curry. Un extraterrestre qui a révolutionné le basket avec, entre autre, son tir à trois-points.

Pour Kenyon Martin, il serait anormal de penser que le meneur des Golden State Warriors n’aurait pas brillé 10, 20 ou 30 ans en arrière.

« Sa manière de jouer. Les gens voient juste son tir mais il joue de la bonne manière. Il bouge, il fait la passe quand il faut, il tire quand il faut », note K-Mart. « Les gens se concentrent sur le physique, ils oublient les skills. J’entends dire ‘on va le brutaliser.’ Ça ne va pas l’arrêter ! » Ajoute Gilbert Arenas.

Stephen Curry est tellement vif, tellement adroit, qu’il aurait brisé bien des défenseurs même en étant plus frêle physiquement. Ça ne fait aucun doute.