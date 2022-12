L'entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr a comparé le talent et l'impact de Stephen Curry et de Kevin Durant.

Au cours de sa carrière d'entraîneur, Steve Kerr a eu l'opportunité de côtoyer d'immenses joueurs. Avec Team USA bien sûr, mais aussi aux Golden State Warriors ces dernières années. On pense bien évidemment à Stephen Curry et Kevin Durant.

Pour Sports Illustrated, le coach des Dubs a même été invité à faire une comparaison entre les deux hommes. Qui est le plus fort ? Plutôt malin, Kerr a distribué les bons points à Curry et à KD sans directement répondre à cette question.

"Pour moi, KD reste l'un des joueurs les plus talentueux de cette Ligue. Avec son gabarit, sa taille, sa capacité à protéger le cercle défensivement et à obtenir tous les tirs qu'il veut offensivement. Mais Stephen a été plus impactant dans notre équipe. A cause de sa vitesse et du rythme frénétique de son jeu. Puis il y a cette façon dont il ouvre le jeu car les défenseurs n'arrêtent pas de le poursuivre. Nous avons toujours eu du mal sans Steph, alors que nous avons gagné plusieurs matches sans d'autres joueurs clés, dont Kevin. Mais pour moi, ce sont deux questions différentes", a analysé Steve Kerr.

Kevin Durant le plus talentueux, mais Stephen Curry le plus important dans le système Golden State. Un bel hommage pour les deux superstars, et une bonne manière d'esquiver une question difficile pour Steve Kerr.

