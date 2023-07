Stephen Curry : “Kobe a reconnu le tueur derrière le sourire”

"The Baby-Faced Assassin", l'assassin au visage de bébé, est l'un des surnoms de Stephen Curry. Derrière son faciès enfantin et son sourire, le meneur des Golden State Warriors est un joueur sans pitié et c'est une particularité que Kobe Bryant avait apparemment détectée avant la plupart des observateurs. Dans une interview accordée à Big Boy TV, Curry a expliqué que l'approbation de Kobe et le fait qu'il voit en lui une déclinaison de la Mamba Mentality avait été particulièrement importants pour lui.

"Le compliment que m'a fait Kobe Bryant a été l'un des plus beaux. Il a reconnu le tueur qui se cache derrière le sourire. La Mamba Mentality était vraiment quelque chose, on pouvait le voir sur son visage. Cela voulait dire : je suis là pour tuer quiconque se mettra en face de moi pour m'empêcher d'aller là où j'ai envie d'aller. Il a reconnu ce même état d'esprit chez moi, même si je le fais avec un sourire et de la joie.

Il savait que je ne faisais pas de sentiment. J'ai apprécié ce compliment parce qu'il venait de quelqu'un qui a cette même énergie. Quand je joue aux jeux vidéo avec ma fille de 11 ans, elle me demande si je vais la laisser gagner et je lui réponds : non !"

Tout ça n'empêche pas Stephen Curry d'être l'un des joueurs avec le comportement le plus irréprochable qui soit et une sorte de gendre idéal en dehors du terrain. En revanche, il est vrai qu'on ne gagne pas 4 titres de champions NBA, deux trophées de MVP et un de MVP des Finales, tout en battant le record du nombre de paniers à 3 points marqués en NBA sans être un tueur de sang froid.

