Stephen Curry tacle LeBron James aux ESPY Awards

Chaque année, ESPN organise une superbe cérémonie pour récompenser les sportifs avec leurs ESPY Awards. Mais ce que l’on retient la plupart du temps, ce sont les grands discours et les belles punchlines. L’hôte de cette année, Stephen Curry, nous a régalés en la matière.

Le meneur des Golden State Warriors, qui vient de remporter le titre, s’est armé de son meilleur second degré. Comme sur le terrain, il a sorti son sniper, visant toujours juste. Il en a profité pour tirer sur l’une de ses cibles préférées : LeBron James.

"Je suis le deuxième joueur NBA à présenter cette cérémonie, ce qui est un peu fou quand on y pense. LeBron James a présenté cette cérémonie en 2007 après avoir perdu les Finales NBA. Alors oui, vous l’avez deviné, je me sens mieux (que lui)", plaisante le MVP des Finales.

Steph brought out the LeBron jokes early at the ESPYS 😂 pic.twitter.com/FY4L1bmYfI

— ESPN (@espn) July 21, 2022