Stephen Curry se voit comme le meilleur meneur de l’histoire

Sans le moindre doute possible, Stephen Curry représente l'un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA. Le meilleur ? La question peut se poser. Outre son palmarès, le leader des Golden State Warriors a incarné une véritable révolution au sein de la Ligue.

Mais à ce poste, le natif d'Akron se retrouve tout de même face à de sacrés concurrents. On pense à Isiah Thomas, à Oscar Robertson et surtout à Magic Johnson. En tout cas, de son côté, Curry se sent au sommet.

"Si je suis le meilleur meneur de l'histoire ? Il faudrait que ce soit oui. C'est entre moi et Magic, c'est ça la conversation ? Il est évident que je dois répondre de cette manière. J'en ai vraiment l'impression, même si le CV de Magic est ridicule.

Je n'aurais jamais pensé me retrouver au cœur d'une telle discussion. Nous avons ces conversations car c'est amusant de comparer les époques les unes aux autres. J'adore ça. Il s'agit de la raison d'être du basket-ball et du sport.

C'est pour cela que les gens regardent. C'est pourquoi les gens se lancent dans des débats passionnés à ce sujet. Donc j'adore ça. Si vous me mettez dans ma propre équipe, bien sûr que je vais défendre mon cas", a lancé Stephen Curry pour le podcast de Gilbert Arenas.

Et Stephen Curry a de sacrés arguments pour "défendre son cas". Symbole d'une nouvelle ère, premier MVP à l'unanimité, membre d'une dynastie, 4x champion NBA, x2 MVP, x9 All-Star, etc. L'un des plus grands de l'histoire de ce sport.

Le “syndrome Stephen Curry”, comment il a révolutionné le basket mondial